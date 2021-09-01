Интернет-ресурсы в РФ начнут удалять персональные данные по запросу пользователей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральный закон, устанавливающий обязанность операторов получать согласие граждан на распространение их персональных данных в интернете, вступил в силу в России.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора, он усиливает контроль со стороны граждан за оборотом их персональных данных, а также предоставляет право требовать удаления своих данных с любого ресурса в течение трех дней, если распространение происходит незаконно. "Человеку не нужно будет доказывать незаконность действий оператора, бремя доказывания законности переложено на владельцев сайтов - как при реагировании на требования граждан, так и в дальнейшем в суде", - указали в ведомстве.

Там пояснили, что согласие должны брать все интернет-ресурсы, на которых происходит распространение персональных данных.

Закон определил, что для распространения данных нужно получить "явно выраженное согласие, причем не любое, а по форме, которая соответствует приказу Роскомнадзора". Это позволяет человеку контролировать распространение своих личных данных, точно определив место, где данные о нем будут всегда достоверны и актуальны.

Оператор в согласии должен обозначить цель обработки данных, их перечень, срок действия согласия, а также категории и перечень сведений, которые пользователь запрещает передавать третьим лицам.

Член комитета нижней палаты парламента по информполитике Антон Горелкин пояснил ТАСС, что форма согласия разработана Роскомнадзором, а с 1 июля на сайте регулятора работает специальный сервис, который позволит владельцам таких сайтов сформировать нужный шаблон и согласовать его со специалистами Роскомнадзора. "Если вы не давали сервису своего явно выраженного согласия на распространение ваших персональных данных или видите в открытом доступе данные, согласие на распространение которых вы не давали, то по новому закону имеете право требовать их удаления в течение трех дней. Советую также в этом случае параллельно писать жалобу в Роскомнадзор", - рассказал он.