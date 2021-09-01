В России начали действовать новые санитарные правила по профилактике инфекций

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новые санитарные правила по профилактике инфекционных заболеваний, которые будут действовать до 2027 года, вступают в силу в среду. Они будут распространяться на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Правила устанавливают обязательные требования к проведению организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий для раннего выявления, предупреждения возникновения и распространения инфекций, в том числе ВИЧ-инфекции, гепатитов, туберкулеза в России. Также они регламентируют порядок учета, хранения, передачи и транспортирования патогенных биологических агентов (ПБА).

В документе разъяснены требования к обеспечению населения безопасной питьевой водой, питанием, благоприятными условиями жизнедеятельности, обучения. Кроме того, приводятся правила профилактики различных инфекционных заболеваний, в том числе сибирской язвы, столбняка, брюшного тифа и паратифов. В документе также содержится разбивка по степени патогенности групп вирусов, бактерий, грибов, простейших, ядов биологического происхождения. Коронавирус SARS-CoV-2 отнесен ко второй группе вместе с гриппом А, ближневосточным респираторным синдромом, рядом возбудителей энцефалитов и лихорадочных заболеваний.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора, обновленные правила объединили требования 58 действующих документов по профилактике инфекционных болезней. Систематизация позволила сократить количество требований почти в 1,5 раза.

Основные обновления в правилах коснулись гармонизации терминологии и понятий с действующим законодательством, актуализации требований в области обеспечения биологической безопасности при работе с патогенными биологическими агентами.

Также были уточнены санитарно-противоэпидемические меры по предупреждению возникновения и распространения отдельных инфекций, включая грипп, острые респираторные инфекции и инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Кроме того, был оптимизирован объем требований к санитарной охране территории Российской Федерации.