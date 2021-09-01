В России расширили критерии для определения подверженных угрозе пожаров населенных пунктов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новые критерии определения населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, вводятся в России с 1 сентября. Теперь такими территориями считаются не только те, что примыкают к хвойному лесу, но и те, что находятся вблизи камышовых, сорняковых и кустарниковых зарослей, рассказали ТАСС в пресс-службе Рослесхоза.

"Согласно этому документу предусмотрено, что населенный пункт считается подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных пожаров не только в случае его примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку или наличия на его землях такого леса, но и в случае его примыкания к земельному участку, заросшему камышовыми и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или) древесно-кустарниковой растительностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расстояние от населенного пункта до земель с зарослями должно быть менее 50 метров в этом случае.