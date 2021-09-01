Космонавты с борта МКС поздравили учеников и учителей с Днем знаний

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили всех учащихся и учителей с Днем знаний. Видеообращение опубликовано на сайте Роскосмоса.

"Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться. Постоянное стремление к знаниям - важнейшее условие для прогресса и личностного роста. Чем больше знаний вы будете получать, тем сильнее будет ваше желание учиться. Если вы будете любознательными, вам никогда не будет скучно, ведь процесс познания очень увлекательный", - сказал Новицкий.

По словам космонавта, знания позволяют сделать невозможное возможным, открывают новые горизонты. Российские члены экипажа МКС особо напомнили, что в 2021 году исполнилось 60 лет с момента полета Юрия Гагарина в космос, который стал первым в истории человечества путешествием на орбиту.

"Это стало реальностью благодаря энтузиастам и истинным профессионалам. И сейчас космонавтика остается одной из самых наукоемких сфер деятельности человека, требующих серьезных знаний и незаурядного интеллекта", - сказал Дубров. Космонавт призвал учащихся найти такое дело, которое будет полезно для человечества и интересно для них.

"Выражаем бесконечную признательность и благодарность нашим учителям. Ваш труд невозможно переоценить, а всем тем, кто сегодня приступает к учебе, желаем всегда добиваться поставленных целей и главное - не утратить интереса ко всему новому", - подчеркнул Дубров.