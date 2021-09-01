{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На дорогах России появится новый знак фото- и видеофиксации

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Самостоятельный знак фото- и видеофиксации появится на российских дорогах с 1 сентября взамен таблички, которая устанавливалась вместе с другими знаками. Об этом сообщается на сайте ГИБДД.

"Добавлен в правила дорожного движения новый дорожный знак "Фотовидеофиксация", обозначающий места, где нарушения ПДД могут быть зафиксированы в автоматическом режиме (с помощью камер). При этом существующая табличка "Фотовидеофиксация" будет исключена с 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Новый знак может устанавливаться самостоятельно, тогда как старый - табличка - устанавливался только вместе с другими знаками.

Этот знак размещается вне населенного пункта в 150-300 м от зоны видимости камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, и на въезде в поселение.

Пандемия COVID-19
Россия разрешила въезд иностранцам из некоторых стран с отрицательным ПЦР-тестом
Для этого им необходимо предъявить результат теста через приложение "Путешествую без COVID-19"
Читать полностью