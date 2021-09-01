Роскосмос поздравил ТАСС с днем рождения

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Роскосмос поздравил информационное агентство ТАСС со 117-м днем рождения.

"Сегодня исполняется 117 лет ТАСС - ведущему информационному агентству. 1 сентября 1904 года начало работу Санкт-Петербургское телеграфное агентство - первая официальная новостная служба России. Мы поздравляем наших партнеров с днем рождения этой фотографией из космоса", - говорится в сообщении госкорпорации в "Твиттере".

Публикация сопровождается снимком агентства, который был сделан с орбиты российским спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П".

1 сентября 2021 года исполняется 117 лет ТАСС - ведущему государственному информационному агентству России. Подписчиками ТАСС являются более 5 тыс. СМИ, компаний, предприятий, диппредставительств и т. д. в России и за рубежом. По состоянию на 2021 год общий штат агентства составляет 2 тыс. сотрудников, корреспондентская сеть работает в 59 городах России и 51 городе в 48 зарубежных странах.