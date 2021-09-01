В Азербайджане при посещении ресторанов и ТЦ становятся обязательными ковид-паспорта

БАКУ, 1 сентября. /ТАСС/. Граждане Азербайджана старше 18 лет со среды смогут воспользоваться услугами ресторанов, кафе, отелей и крупных торговых центров только имея ковид-паспорта. Такое требование было введено постановлением кабинета министров страны, принятым в конце июля с целью предотвращения распространения вируса и ускорения процесса вакцинации в республике.

Согласно новым правилам, любой житель страны, привившийся двумя дозами вакцины от коронавирусной инфекции, либо переболевший в течение последних шести месяцев, может получить соответствующий сертификат - о вакцинации или об иммунитете (ковид-паспорт) - на государственном портале электронных услуг. Документ можно распечатать, или скачать специальный QR-код на мобильный телефон.

Наличие ковид-паспортов на входе в объекты общественного питания, торговые центры, при заселении в отели будет проверяться сотрудниками этих заведений. Вместе с тем, как отметили в оперштабе при кабинете министров, будут организовываться также неожиданные проверки нарядами полицейских в штатском. В случае выявления нарушения, в отношении владельца объекта будет применено административное взыскание в виде штрафов.

С 1 сентября ковид-паспорта будут необходимы и при посещении свадеб, если на них присутствует менее 50 человек. Ранее такой документ требовался для свадебных торжеств с участием свыше 50 гостей. При этом, согласно решению властей, число участников свадеб не должно превышать 150 человек.

Ситуация с коронавирусом в Азербайджане

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля прошлого года. Первый пик эпидемии пришелся на июнь (до 600 случаев в день), второй - на ноябрь и декабрь (в среднем от 3,5 до 4 тыс. случаев), третий - апрель нынешнего года (от 2 до 2,5 тыс. случаев). Суточный максимум - 4 451 случай - был зафиксирован 13 декабря 2020 года. С начала мая нынешнего года наблюдалось постепенное снижение суточного прироста случаев заражения. Однако с июля этот показатель вновь стал расти, в последние дни ежедневно фиксируется более 4 тыс. новых случаев инфицирования. Всего за время пандемии в Азербайджане был подтвержден 424 891 случай заражения, 366 126 человек выздоровели, 5 636 заболевших умерли.

С 18 января в стране проводится вакцинация населения от коронавируса. По данным на 31 августа, всего в республике сделано более 6,8 млн прививок. При этом почти 2,7 млн человек из 10-миллионного населения получили обе дозы вакцины. Вакцинация проводится препаратами CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, российским "Спутником V", а также Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca и вакциной американской компании Pfizer.

Согласно постановлению правительства, начиная с 1 сентября по меньшей мере 80 процентов всех сотрудников госорганов, медицинских, фармацевтических и научных учреждений, учебных заведений, также работников коммунальных органов, сферы транспорта и коммуникаций, социальной сферы, предприятий торговли и общественного питания, туристических объектов должны получить первую дозу, а к 1 октября - вторую дозу вакцины от коронавируса, либо должны иметь сертификаты иммунитета от COVID-19.