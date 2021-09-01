Более 100 вузов России используют методологию ДВФУ для программы "Стартап как диплом"

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Методологию программы "Стартап как диплом", разработанную Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ), внедряют уже более 100 университетов России, сообщил ТАСС директор технопарка "Русский" Дмитрий Боровиков.

"Стартап как диплом" стал объединяющей программой в ДВФУ, она работает на вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность. Программа "Стартап как диплом" стала, по сути, ядром подготовки технологических предпринимателей в нашем университете, плюс мы активно делимся своим опытом: уже более 100 университетов в стране внедряют методологию", - сообщил собеседник.

Он рассказал, что в вузе вокруг этой программы выстраивается целая экосистема по вовлечению студентов в технологическое предпринимательство: на первых курсах студенты занимаются проектной деятельностью и знакомятся с высокими технологиями и предпринимательством в рамках образовательного процесса, затем в рамках внеучебной активности они участвуют в программе "Дальневосточный старт", где развивают свои навыки и запускают реальные проекты. Во время выпускного года по итогам прохождения акселерационных программ и запуска проекта, первых продаж, привлечения финансирования, формирования команды студенты представляют эти итоги как выпускную квалификационную работу.

За пять лет в ДВФУ через программу прошли 38 выпускников, в студенческие проекты было привлечено более 20 млн рублей.

ДВФУ - первый в России вуз, где с 2017 года практикуется защита дипломов в виде стартапов. Комиссия при этом не рассматривает саму работу, а признает оценку внешнего института развития как подтверждение профессиональных компетенций студента. Такой оценкой может быть статус резидента технопарка, например "Сколково", гранты от различных фондов поддержки технологических стартапов. Первый диплом-стартап защитил в ДВФУ выпускник Школы экономики и менеджмента Евгений Перельман, его медицинский проект стал резидентом дальневосточного представительства фонда "Сколково" и привлек инвестиции в размере 10 млн рублей.

Технопарк "Русский" открыт на площадке ДВФУ совместно с фондом "Сколково" во время третьего ВЭФ в сентябре 2017 года. Его резидентами становятся компании, которые разрабатывают и продвигают на отечественном и азиатском рынках высокотехнологичные продукты в сферах робототехники, экологического строительства, биомедицины и виртуальной реальности. В феврале 2020 года технопарк получил функции дальневосточного представительства фонда "Сколково".