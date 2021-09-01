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День знаний

Почти четверть опрошенных россиян в детстве с нетерпением ждала 1 сентября

При этом 19% респондентов заявили, что этот день "скорее, ненавидели", говорится в исследовании SuperJob
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Почти четверть опрошенных рассказали, что в детстве ждали с нетерпением 1 сентября. Об этом сообщается в исследовании SuperJob, проведенном среди 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны в августе.

Практически четверть россиян (24%) в детстве очень ждала наступления первого учебного дня и радовалась встрече с одноклассниками. Еще 48% опрошенных заявили, что "скорее, ждали" 1 сентября. 19% опрошенных заявили, что этот день "скорее, ненавидели". "Выкинул портфель и букет в разные стороны и дал деру в сторону дома, родители меня ловили минут 20", - сказал один из участников опроса. Каждый 11-й ненавидел 1 сентября "всеми фибрами души".

Женщины чаще мужчин говорили, что ждали День знаний в детстве (30% и 17% соответственно). Мужчины же практически вдвое чаще признавались в ненависти к 1 сентября (11% против 6% среди женщин). Россияне старше 45 лет о положительном отношении к первому учебному дню рассказывали чаще более молодых соотечественников.

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