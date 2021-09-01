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Пандемия COVID-19

На Камчатке продлили масочный режим до 30 сентября

В крае также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Камчатки продлили до 30 сентября масочный режим, ранее введенный на полуострове из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в региональном правительстве.

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"Масочный режим продлен до 30 сентября. В крае сохраняется требование ношения масок и перчаток в общественных местах и на транспорте, а также запрет на проведение массовых мероприятий", - уточнили в пресс-службе правительства края.

Власти ввели на Камчатке требование, что перелеты по территории края осуществляются, если у пассажира есть один из трех документов: справка о вакцинации от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, справка о том, что пассажир переболел коронавирусом и выздоровел менее шести месяцев назад.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировано 18,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. 15 тыс. пациентов выздоровели, 256 умерли.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19
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