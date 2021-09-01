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Сгоревшую под Красноярском церковь не исключат из реестра объектов культурного наследия

По словам представителя краевой службы по государственной охране объектов культурного наследия Татьяны Волоткевич, церковь должна быть восстановлена, однако этот процесс займет длительное время

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Сгоревшая в конце июня деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Балчуг Красноярского края не будет исключена из реестра памятников культурного наследия. Об этом ТАСС сообщила представитель краевой службы по государственной охране объектов культурного наследия Татьяна Волоткевич.

"Из реестра [памятников] ее никто не исключит. Состояние очень плачевное, церковь сгорела практически дотла. Однако объект культурного наследия, даже если он претерпел такие разрушительные воздействия, должен быть восстановлен. В этом случае речь идет о воссоздании", - сказала Волоткевич.

По ее словам, это длительная процедура, сроки которой нельзя сейчас прогнозировать. Необходимо заложить средства в краевом бюджете, затем в специализированной организации должна быть выполнена научно-проектная документация, проведена историко-культурная экспертиза.

"Восстановление сгоревшей церкви в нарушение порядка очередности реставрации объектов культурного наследия в крае вряд ли станет первоочередной задачей за счет средств краевого бюджета, поэтому жителям стоит проявить инициативу по поиску спонсоров и сбору средств, если они хотят восстановить церковь в срочном порядке", - подчеркнула Волоткевич.

Пожар случился в конце июня. По предварительной версии, возгорание произошло из-за удара молнии.

Покровскую церковь в селе Большой Балчуг построили в 1906 или 1909 году (точная дата неизвестна). В советский период храм использовался как склад зерна. Церковь несколько раз горела. В 1986 году ее признали объектом культурного наследия регионального значения, в 2011 году ее реставрировали.

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