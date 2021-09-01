Сгоревшую под Красноярском церковь не исключат из реестра объектов культурного наследия

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Сгоревшая в конце июня деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Балчуг Красноярского края не будет исключена из реестра памятников культурного наследия. Об этом ТАСС сообщила представитель краевой службы по государственной охране объектов культурного наследия Татьяна Волоткевич.

"Из реестра [памятников] ее никто не исключит. Состояние очень плачевное, церковь сгорела практически дотла. Однако объект культурного наследия, даже если он претерпел такие разрушительные воздействия, должен быть восстановлен. В этом случае речь идет о воссоздании", - сказала Волоткевич.

По ее словам, это длительная процедура, сроки которой нельзя сейчас прогнозировать. Необходимо заложить средства в краевом бюджете, затем в специализированной организации должна быть выполнена научно-проектная документация, проведена историко-культурная экспертиза.

"Восстановление сгоревшей церкви в нарушение порядка очередности реставрации объектов культурного наследия в крае вряд ли станет первоочередной задачей за счет средств краевого бюджета, поэтому жителям стоит проявить инициативу по поиску спонсоров и сбору средств, если они хотят восстановить церковь в срочном порядке", - подчеркнула Волоткевич.

Пожар случился в конце июня. По предварительной версии, возгорание произошло из-за удара молнии.

Покровскую церковь в селе Большой Балчуг построили в 1906 или 1909 году (точная дата неизвестна). В советский период храм использовался как склад зерна. Церковь несколько раз горела. В 1986 году ее признали объектом культурного наследия регионального значения, в 2011 году ее реставрировали.