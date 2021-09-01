Около 60% россиян считают русский язык самым важным школьным предметом

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более половины россиян (58%) считают русский язык самым важным школьным предметом, еще 44% к таковому относят иностранный язык. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Пятьдесят восемь процентов опрошенных отметили (в ходе исследования) русский язык как самый важный школьный предмет. На втором месте оказались иностранные языки - их значимость указали 44% респондентов. Еще 42% участников исследования выделили преимущества алгебры и геометрии", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что другие школьные дисциплины получили значительно меньше голосов. Так, 19% россиян отметили важность истории, 16% - литературы, а 14% - информатики и ИКТ. По 12% респондентов выделили значимость физики и физкультуры. Еще 7% отметили географию, по 5% - химию, биологию и обществознание, а 4% - ОБЖ. А 3% респондентов проголосовали за важность основ духовно-нравственной культуры народов России, по 2% - за основы религиозных культур и светской этики, музыку и ИЗО.

Исследование проводилось в августе текущего года во всех регионах РФ. В нем приняли участие свыше 5 тыс. человек старше 18 лет.