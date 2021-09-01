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ГИБДД выступила за необходимость повышения качества подготовки водителей в автошколах

Приказ МВД, регулирующий взаимодействие Госавтоинспекции и автошкол при проведении практического экзамена, вступил в силу 2 июля

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Госавтоинспекция России выступает за необходимость повышения качества подготовки будущих водителей в автошколах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос агентства.

"Госавтоинспекция последовательно выступает за необходимость повышения качества подготовки водителей транспортных средств. В рамках предоставленных полномочий осуществляется согласование основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств, а также выдача заключения о соответствии учебно-материальной базы образовательной организации установленным требованиям", - говорится в сообщении ведомства.

2 июля в силу вступил приказ МВД, регулирующий взаимодействие Госавтоинспекции и автошкол при проведении практического экзамена. В МВД пояснили, что в соответствии с приказом устанавливается порядок проведения сотрудниками ГИБДД обследования учебно-материальной базы автошкол. В Госавтоинспекции подчеркнули, что такие изменения позволят оптимизировать взаимодействие экзаменационных подразделений и образовательных организаций в части использования имеющихся у автошкол автодромов и закрытых площадок для проведения подразделениями Госавтоинспекции экзаменов на право управления транспортными средствами.

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