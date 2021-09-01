В Польше проходят мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине начала Второй мировой войны

ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине нападения нацистской Германии на Польшу, положившего начало Второй мировой войне, проходят в среду в республике.

Президент Польши Анджей Дуда принял участие в памятных мероприятиях в городе Велюнь. Ранним утром 1 сентября немецкие самолеты сбросили на этот мирно спящий город 380 бомб общим весом 46 тонн.

По словам польского лидера, нападение было неожиданным для местных жителей. "Немецкие пилоты вспоминали, что сбрасывали бомбы на скопления людей", - сказал он. "Это был акт террора, это не была обычная война. С самого начала это было нарушением всех военных норм, действовавших тогда и сейчас: не бомбардировать гражданские и медицинские объекты, объекты культуры и религиозного культа", - подчеркнул Дуда, указав, что из 6 млн погибших во время Второй мировой войны поляков только 240-250 тыс. человек были солдатами.

По традиции памятные мероприятия начались на рассвете также и в Гданьске на мысе Вестерплатте, где в 04:48 утра 1 сентября 1939 года раздались первые выстрелы германского крейсера "Шлезвиг-Гольштейн", открывшего огонь по расположенным на побережье польским военным складам. У подножия монумента Защитникам побережья память погибших почтили представители польского правительства, парламента, вооруженных сил, духовенства, местных властей, ветераны и местные жители.

Возложения цветов, выставки и другие памятные мероприятия проводятся и в других городах Польши. В Варшаве главные церемонии запланированы в течение дня у Могилы Неизвестного Солдата на площади Пилсудского, где круглосуточно горит Вечный огонь и несет службу почетный караул.

Нападение на Польшу

Нападение вермахта на Польшу стало примером реализации плана блицкриг или молниеносной войны. В ночь на первое сентября на Вестерплатте было только около 200 солдат и офицеров, которые охраняли военные склады польской армии. После нападения фашистов гарнизон держался семь дней и капитулировал лишь после того, как закончились боеприпасы и вода. Одновременно с атакой с моря сухопутную границу пересекли моторизованные и танковые подразделения вермахта, а польские города, аэродромы, железные дороги, мосты и промышленные объекты подверглись массированным ударам с воздуха.

Город Велюнь до войны насчитывал около 16 тыс. жителей и находился в 21 км от границы с Германией. Первой целью атаки немецких самолетов стала городская больница. Учитывая, что в момент нападения в Велюни не было никаких подразделений Войска Польского или систем противовоздушной обороны, польские историки называют эту бомбардировку актом террора, направленным против гражданского населения республики.

Несмотря на мужество польских подразделений, вермахт в течение пяти недель наголову разгромил польскую армию. То, что кампания проиграна, стало ясно уже в первые дни войны. 6 сентября 1939 года правительство Польши оставило Варшаву, а затем вообще покинуло страну.

За пять недель боев Польша потеряла около 70 тыс. солдат и офицеров убитыми и 133 тыс. ранеными, около 420 тыс. военнослужащих попали в плен. Германские потери составили 16 тыс. убитыми и 27 тыс. ранеными. Захватив Польшу, гитлеровцы начали программу уничтожения населения страны. За годы войны страна потеряла шесть миллионов граждан.

В опубликованной в июне прошлого года статье "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" президент России Владимир Путин, говоря об обстоятельствах вторжения немецких войск в Польшу, отметил, что произошедшее целиком на совести тогдашнего польского руководства, которое помешало заключению англо-франко-советского военного союза и понадеялось на помощь западных партнеров. Упомянул он и о прямом предательстве со стороны Франции и Англии своих обязательств перед Польшей. В статье Путин напоминает о том, что после нападения на Польшу Берлин настойчиво предлагал СССР присоединиться к военным действиям, однако эти предложения Москва игнорировала.

Лишь когда стало окончательно ясно, что Великобритания и Франция не стремятся помогать своему союзнику, а вермахт способен быстро оккупировать всю Польшу и выйти фактически на подступы к Минску, было принято решение ввести утром 17 сентября войсковые соединения Красной армии в так называемые Восточные кресы. Сейчас это - части территории Белоруссии, Украины и Литвы. В противном случае риски для СССР возросли бы многократно, поскольку, как указал Путин, старая советско-польская граница проходила всего в нескольких десятках километров от Минска. И неизбежная война с нацистами началась бы для страны с крайне невыгодных стратегических позиций, подчеркнул российский лидер.