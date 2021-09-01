Новосибирский госуниверситет увеличил прием студентов на бюджет более чем на 10%

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Один из крупнейших вузов за Уралом - Новосибирский государственный университет (НГУ) - по итогам прошедшей приемной кампании принял на бюджетные места 1 265 студентов, что более чем на 10% больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщил ректор НГУ Михаил Федорук.

"На первый уровень (бакалавриат, специалитет) показатель на 142 бюджетных места увеличился. Если учесть, что всего мы приняли 1 265 студентов, это больше чем 10% [по сравнению с ситуацией годом ранее]", - сказал Федорук.

Он отметил, что приемная кампания оказалась непростой с учетом эпидемиологической ситуации и дрейфа абитуриентов в сторону столичных вузов. Тем не менее НГУ закрыл все места в срок, донабор объявлять не пришлось, отметил ректор. Продолжает остро стоять вопрос с предоставлением мест в общежитиях. Для решения этой проблемы в НГУ планируется строительство нового кампуса, который сдадут до конца 2023 года, снос старых зданий общежитий уже стартовал.

"Мы используем все резервы, которые у университета есть. Мы предоставляем примерно 4 250 койко-мест, а студентов у нас 8,5 тыс. При этом 60% студентов у нас иногородние. Это и проблема, и преимущество наше, оно связано с тем, что университет находится далеко от города", - сказал Федорук.

Для решения этой проблемы Сибирское отделение РАН предоставило вузу места в собственных общежитиях. Однако предоставить больше 35 мест СО РАН не может, отметил собеседник агентства.

В 2020 году по итогам двух волн зачисления на бюджетные места в НГУ были приняты 1 143 студента.