В Бурятии учащиеся трех школ начали учебу в новых зданиях

ТАСС, 1 сентября. Три новые школы открылись в Бурятии, учебный год в новых зданиях начали 1,3 тыс. детей. Об этом сообщили ТАСС в среду в министерстве образования и науки республики.

"В новом учебном году начали работать две современные школы, построенные по нацпроекту "Образование". Это школа в поселке Аршан Тункинского района и средняя школа №40 в Улан-Удэ. Также открыл свои двери построенный на средства единой дальневосточной субсидии музыкально-гуманитарный лицей имени Д. Аюшеева", - сообщили в министерстве.

Введение в эксплуатацию трехэтажной школы в отдаленном поселке Аршан позволило решить проблему третьей смены: старое здание образовательного учреждения, построенное в 1973 году, было рассчитано на 220 мест, из-за чего дети учились в последние годы в три смены. Теперь в две смены там будут учиться 450 детей. "Рядом построен стадион с мягким резиновым покрытием, есть спортивный зал с раздевалками и душевыми, актовый зал с артистическими уборными и столовая, установлена газгольдерная котельная. В распоряжении школьников также слесарный и столярный кабинеты, а также цифровые лаборатории для начальной школы", - отметили в районной администрации.

В школе №40 в Улан-Удэ к учебе приступили 450 ребят. До этого два года они вынуждены были посещать другие городские школы, так как старое здание было признано аварийным. Реконструированное здание музыкально-гуманитарного лицея в Улан-Удэ открылось для 400 детей, которые наряду с освоением основной школьной программы будут заниматься изобразительным искусством, музыкой, хореографией. До конца года в Бурятии построят еще две новые школы - на 100 мест в селе Клюевка Кабанского района и на 1 275 мест в левобережном районе Улан-Удэ, на улице Автотранспортной.

Новые школы открылись также в других регионах Дальнего Востока. В Магадане 1 сентября начало работать новое учебное учреждение на 80 мест, включающее школу и детский сад. Здание, по данным областного правительства, было построено взамен старого, 1958 года постройки. В 2016 году оно было признано ветхим, тогда же началось проектирование новой школы-сада.

Также новая школа открылась в поселке городского типа Смирных в Сахалинской области. С утра там состоялась торжественная линейка в честь Дня знаний.