К 2030 году в Астрахани предполагают создать единую набережную и новые парки

АСТРАХАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Астраханской области намерены создать в регионе в течение ближайших 10 лет в рамках реализации мастер-плана Астраханской агломерации спрей-парки, круглогодичный аквапарк и единую набережную. О подробностях проекта рассказала ТАСС член экспертного совета по формированию комфортной городской среды Минстроя России, директор Института градостроительной политики, советник губернатора Астраханской области Евгения Муринец.

Итоги международного конкурса по разработке мастер-плана были подведены 22 июля. Победителем был признан проект консорциума во главе с Институтом генплана Москвы. На платформе "Мы - астраханцы" открыто голосование, где каждый желающий может внести свои предложения или замечания, которые обсудят на встрече с жителями в сентябре и учтут при доработке проекта.

"Главный принцип преобразований, заявленных в мастер-плане, - сочетание эстетики, комфорта и решения накопившихся в последние 20-30 лет задач. В рамках проекта предполагается строительство единой набережной. Считаю, что Астрахани нужен единый длинный променад, ведь любая набережная любого прибрежного города - это фасад города, его лицо. Проектная мощность планируемого к постройке круглогодичного аквапарка составляет 20 тыс. кв. м. Уверена, что это будет привлекательный проект с инвестиционной точки зрения. В связи с жарким астраханским климатом предполагается развивать спрей-парки", - сказала Муринец.

По ее словам, Астрахань в 2020 году в рейтинге Минстроя РФ вошла в число городов с комфортной городской средой, но многое здесь нуждается в доработке: в городе не хватает обустроенных общественных пространств, зеленых парковых зон, облик города, особенно его уникальный исторический центр следует привести к современным стандартам.

"Я для себя вывела не так давно еще один индикатор комфортной безопасной среды: если можно в городе не смотреть под ноги и спокойно пройти, глядя только в свой телефон, потому что я сама всегда в телефоне и постоянно на связи со своими коллегами, друзьями и знакомыми. Здесь таких мест пока недостаточно. Развитие общественных пространств - это не только благоустройство и озеленение территорий, это и формирование кварталов и фасадов зданий в единой концепции, это создание комфортной городской среды в самом широком смысле этого слова. Мастер-план - это стратегический документ, определяющий приоритеты комплексной перезагрузки территорий, где все должно быть выстроено максимально комфортно для жителей региона, поэтому их мнение приоритетное при реализации всех этапов проекта", - рассказал эксперт.

О мастер-плане Астраханской агломерации

Проект мастер-плана предполагает создание каспийского культурно-образовательного кластера, туристического района, строительство новых дорог и набережных, создание парков, реставрацию объектов культурного наследия и благоустройство городского острова. Территория, задействованная в проекте, составляет 26,3 тыс. кв. км и включает в себя кроме Астрахани еще семь муниципальных районов: Володарский, Икрянинский, Камфызякский, Красноярский, Лиманский, Наримановский, Приволжский. В пределах Астраханской городской агломерации проживает около 837 тыс. человек. По словам разработчиков, мероприятия в рамках мастер-плана позволят создать около 56 тыс. новых рабочих мест в образовании, социальной сфере, строительстве и сфере услуг.