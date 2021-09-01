Два села освободились от воды в Еврейской автономной области

ТАСС, 1 сентября. Дома и приусадебные участки в двух селах Еврейской автономной области освободились от воды. Подтопленными остаются дома и участки в 16 селах пяти муниципальных образований, сообщила в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"Два села освободились от воды в Еврейской автономии за прошедшие сутки. В результате подъема уровня воды в пяти муниципальных образованиях области в 16 населенных пунктах подтоплено 93 жилых дома, 499 приусадебных участков, 2 139 дачных участков", - говорится в сообщении.

Кроме того, остаются подтопленными 32 участка автомобильных дорог общей протяженностью 6 109 м, один автомобильный мост, 12 867 га сельскохозяйственных земель.

"На предстоящие сутки ухудшение обстановки не прогнозируется", - добавили в пресс-службе ведомства.

Правительственная комиссия России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 13 августа ввела режим ЧС федерального характера реагирования в ЕАО из-за паводков, ранее в области был введен режим ЧС регионального уровня.