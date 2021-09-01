Снижение уровня воды зафиксировали на реках Иркутской области

ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Снижение уровня воды фиксируется на реках Иркутской области, которые в этом году находятся в полноводном периоде и где приток в озеро Байкал превышает норму. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"1 сентября на реках области отмечается понижение уровня воды: на реке Витиме - на 20-113 см, на левобережных притоках Ангары, а также на реках южного Прибайкалья - на 5-15 см, на реках Лена, Киренга - на 1-3 см", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уровень воды в Иркуте в Иркутске, который в конце августа превысил критическую отметку 320 см в связи с обильными осадками, снизился на 2 см и составил 192 см. В районе села Баклаши уровень Иркута снизился на 8 см и составил 295 см. Уровень воды в Ангаре в районе Иркутска за сутки вырос на 6 см и составил 211 см.

При этом 2-3 сентября в верховых левобережных притоках Ангары возможно повышение уровня воды на 10-50 см. В среднем и нижнем течении данных рек, а также на остальных реках области ожидается преимущественно понижение уровня воды: на Витиме - на 30-60 см, на левобережных притоках Ангары, а также на реках южного Прибайкалья - на 5-20 см, на Лене, Киренге - на 1-5 см.

В 2021 году Иркутская область находится в полноводном периоде. Приток в озеро Байкал превышает норму. По прогнозу специалистов, уровень воды в озере будет расти до середины сентября. В течение лета повышение уровня воды фиксируется в реке Ангаре, что связано с полноводностью Байкала и, как следствие, увеличенным расходом воды на Иркутской ГЭС. Сообщалось о подтоплении острова на Ангаре и участка набережной в Иркутске. В городе развернутся пункты временного размещения на случай эвакуации людей. Ведется круглосуточный мониторинг уровней воды в реках.