Деловой совет Австралии призвал власти отменить ковидные ограничения и открыть страну

В своем обращении руководители десятков крупнейших австралийских предприятий отметили, что все более острой становится необходимость "открыть страну и научиться жить с коронавирусом так же, как это сделали другие государства". "Национальный кабинет согласовал дорожную карту, которая обеспечивает отмену санитарных ограничений после вакцинации от 70% до 80% населения. Нам нужно придерживаться выбранного курса, <...> который уравновешивает риски, связанные с COVID-19, и риски того, что наша страна будет бесконечно разделена и отрезана от мира, наши дети не будут посещать школы, наши друзья будут разлучены с близкими, а наш малый бизнес будет закрыт", - говорится в послании.

"Мы просим правительства [регионов] работать сообща над реализацией национального плана и наметить пути выхода из нынешней изоляции. Свет в конце туннеля будет стимулировать австралийцев, побуждать их сделать прививку. Нам нужно дать людям то, на что можно надеяться, чего можно ждать с нетерпением, чтобы они могли быть уверенными в своем будущем", - указывается в письме.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал местные власти следовать плану правительства и открыть внутренние административные границы после вакцинации 70% населения. В то же время главы правительств двух штатов - Западной Австралии и Квинсленда - отказались открывать границы, пока инфекция в стране не будет полностью ликвидирована.

С начала эпидемии в Австралии было зарегистрировано порядка 50 тыс. случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии от вызванных им осложнений в стране умерли 1 010 человек, выздоровели более 33,5 тыс. В большей части регионов регистрируется нулевой прирост числа заразившихся или единичные случаи. Вспышки коронавируса зарегистрированы властями штатов Новый Южный Уэльс и Виктория, а также Австралийской столичной территории.

В конце февраля в стране началась вакцинация, при которой используются препараты британско-шведской компании AstraZeneca и американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech. Первую прививку сделали 19,3 млн человек (более 75% населения), полностью иммунизированы свыше 7,2 млн человек (28,1%). Власти прогнозируют, что к концу октября не менее 70% взрослого населения будут полностью вакцинированы от коронавируса, а к середине ноября этот показатель достигнет 80%.