Две школы на 1300 мест открыли в Саратовской области в День знаний

САРАТОВ, 1 сентября. /ТАСС/. Две новые школы открылись в Саратовской области 1 сентября, они рассчитаны на обучение свыше 1300 школьников, сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра образования региона Михаил Орлов.

"В Саратовской области 1 сентября открыли двери две новые школы: на 1100 мест в микрорайоне "Солнечный - 2" в Саратове и на 220 мест в поселке Тепловка Новобурасского района", - сказал Орлов.

Он добавил, что к началу нового учебного года также был проведен капитальный ремонт в городе Энгельсе и селе Перелюб.

"Новые школы возводят в рамках национального проекта в районах, где особенно нужны новые учебные места - либо из-за активного роста населения, либо из-за того, что уже существующие школы очень устарели", - добавил и. о. министра.

По его словам, 1 сентября школьники региона начали обучение очно. При этом в школах сохраняются все необходимые санитарные нормы: у детей и учителей измеряют температуру тела, дети остаются в одном кабинете во время уроков.

"Точки роста" и подготовка учителей

Орлов также сообщил, что 1 сентября в школах региона начали работать 68 центров "Точка роста". Благодаря этому у ребят, живущих в сельской местности, появится возможность изучать основы инженерии и заниматься киберспортом. В каждый центр закупили новое оборудование - не только компьютеры, но и квадрокоптеры, VR-шлемы, 3D-принтеры.

"Уже существующие центры вовлекли в различные виды урочной и внеурочной деятельности более 30 тысяч обучающихся сельских школ. Новые "Точки роста" естественно-научной и технологической направленности позволят проводить практическую отработку учебного материала по предметам "Физика", "Химия" и "Биология" на новом уровне", - отметил и. о. министра.

В сентябре в регионе откроется центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов на базе института развития образования. "Работа центра позволит сформировать систему повышения квалификации и переподготовки педагогов в регионе, повысить качество образования", - сообщил Орлов.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.