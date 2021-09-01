Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл во Владивосток, где пробудет до 6 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Передвижной музей "Поезд Победы", в котором размещена интерактивная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, прибыл во Владивосток, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

"В Приморье прибыл уникальный современный передвижной музей военной истории "Поезд Победы". Он будет работать во Владивостоке с 1 по 6 сентября. Вход свободный для всех желающих при условии обязательной предварительной регистрации на официальном сайте проекта - "поездпобеды.рф", - говорится в сообщении.

Поезд-музей состоит из девяти вагонов. Кроме этого, на железнодорожной платформе будут организованы концерты известных творческих коллективов. 3 сентября - в День окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке в вечернее время состоится особенная праздничная программа. "Очень символично, что поезд-музей прибыл накануне Дня окончания Второй мировой войны. Как вы знаете, точка была поставлена именно здесь, на Дальнем Востоке", - приводится в сообщении комментарий вице-губернатора Приморского края Антона Волошко.

"Поезд Победы" - иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе. В каждом вагоне поезда-музея рассказывается уникальная история, отражающая события Великой Отечественной войны, исторические факты и воспоминания людей. В вагонах поезда-музея используются 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 сенсорных столов. Световые и звуковые эффекты воспроизводят накал воздушных боев и танковых сражений, позволяют представить тяготы походной жизни солдат.

Историко-просветительский проект "Поезд Победы" создан творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования России, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы" в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы. "Поезд Победы" отправился в свой первый рейс в октябре 2020 года из Москвы.