Рогозин поздравил ТАСС с днем рождения

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил генерального директора ТАСС Сергея Михайлова и весь коллектив с 117-м днем рождения агентства.
"Поздравляю Сергея Владимировича Михайлова и весь коллектив легендарного ТАСС с праздником", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.
Роскосмос разместил снимок агентства, сделанный спутником "Ресурс-П" с орбиты.
Поздравляю Сергея Владимировича Михайлова и весь коллектив легендарного ТАСС с праздником! https://t.co/SnOANXs4c5— РОГОЗИН (@Rogozin) September 1, 2021
1 сентября 2021 года исполняется 117 лет ТАСС - ведущему государственному информационному агентству России. Подписчиками ТАСС являются более 5 тыс. СМИ, компаний, предприятий, диппредставительств и т.д. в России и за рубежом. По состоянию на 2021 год, общий штат агентства составляет 2 тыс. сотрудников, корреспондентская сеть работает в 59 городах России и 51 городе в 48 зарубежных странах.