Рогозин поздравил ТАСС с днем рождения

"Поздравляю Сергея Владимировича Михайлова и весь коллектив легендарного ТАСС с праздником", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

1 сентября 2021 года исполняется 117 лет ТАСС - ведущему государственному информационному агентству России. Подписчиками ТАСС являются более 5 тыс. СМИ, компаний, предприятий, диппредставительств и т.д. в России и за рубежом. По состоянию на 2021 год, общий штат агентства составляет 2 тыс. сотрудников, корреспондентская сеть работает в 59 городах России и 51 городе в 48 зарубежных странах.