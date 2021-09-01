{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рогозин поздравил ТАСС с днем рождения

Глава Роскосмоса назвал агентство легендарным

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил генерального директора ТАСС Сергея Михайлова и весь коллектив с 117-м днем рождения агентства.

"Поздравляю Сергея Владимировича Михайлова и весь коллектив легендарного ТАСС с праздником", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Роскосмос разместил снимок агентства, сделанный спутником "Ресурс-П" с орбиты.

1 сентября 2021 года исполняется 117 лет ТАСС - ведущему государственному информационному агентству России. Подписчиками ТАСС являются более 5 тыс. СМИ, компаний, предприятий, диппредставительств и т.д. в России и за рубежом. По состоянию на 2021 год, общий штат агентства составляет 2 тыс. сотрудников, корреспондентская сеть работает в 59 городах России и 51 городе в 48 зарубежных странах.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
Турпоток в Крым уже превысил 7 млн человек к концу лета
Регион превысил показатели за весь постсоветский период на 24%
Читать полностью