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Литва отказала Белоруссии в правовой помощи по делу о геноциде белорусов в годы войны

Как сообщили в Генпрокуратуре Белоруссии, по мнению Литвы исполнение поручения может "причинить вред их суверенитету или безопасности"

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии получила ответ из Генеральной прокуратуры Литвы об отказе в оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила в среду белорусская Генпрокуратура.

"Генпрокуратура Литвы, игнорируя взятые на себя международные обязательства и безосновательно сославшись на ст. 19 "Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года", уведомила об отказе принять к исполнению данное поручение, поскольку это, по ее мнению, может причинить вред их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры на ее сайте.

В Минске считают, что Генпрокуратура Литвы, уклоняясь от необходимости исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа, "фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия".

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БелоруссияЛитва
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