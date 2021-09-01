Турпоток в Крым уже превысил 7 млн человек к концу лета

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Туристический поток в Крым в 2021 году уже превысил 7 млн человек, это рекорд для полуострова за постсоветский период, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

"По данным министерства курортов и туризма республики, за восемь месяцев 2021 года турпоток в Крым превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019-го на 24%, достигнув 7,2 млн к концу лета, тогда как за весь 2019 год в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов", - написал он.

По данным Аксенова, именно за летний период 2021 года в Крыму отдохнули более 5,2 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем за лето 2020 года, и на 15% больше аналогичного периода 2019 года.

Глава Крыма пояснил, что из общего турпотока за январь-август 2021 года 62% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% - авиасообщением, 8% - посредством железнодорожного сообщения.

Он уточнил, что в настоящее время в регионе функционирует более 1 тыс. объектов общей вместимостью более 155 тыс. мест. Средняя загрузка работающих средств размещения в августе 2021 года превысила 82%, в отдельных районах республики средний уровень загрузки превышал 90- 95%. Со ссылкой на Росстат Аксенов добавил, что доходы от предоставляемых услуг средствами размещения за первое полугодие 2021 года превысили прошлогодние показатели в 4,5 раза и составили свыше 14,2 млрд рублей. По данным УФНС, за первое полугодие 2021 года налоговые поступления в бюджет от туристической отрасли превысили 2,1 млрд рублей, что в 1,5 раза больше налоговых поступлений, поступивших за аналогичный период 2020 года.

"Несмотря на рекордные показатели высокого курортного сезона, особенно в летние месяцы, отели и санатории отработали без серьезных нарушений, не допустив вспышек новой коронавирусной инфекции, соблюдая требования Роспотребнадзора. По моему поручению министерством курортов и туризма республики будет продолжен мониторинг объектов туристической сферы с целью контроля принятых ограничений, в том числе соблюдения масочного режима, социального дистанцирования, мер дезинфекции для обеспечения безопасного отдыха", - добавил Аксенов.