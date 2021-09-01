Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов создали в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Обучение в новом Центре непрерывного повышения профессионального мастерства в Волгоградской области до конца 2021 года пройдут более 1,5 тыс. педагогических работников, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников создан в Волгоградской области в рамках нацпроекта "Образование", до конца года обучение здесь пройдут свыше 1,5 тыс. учителей", - говорится в сообщении.

По данным регионального комитета образования, науки и молодежной политики, центр оснащен двумя сотнями единиц современной техники. Это роботы, комплекты по основам электроники, ноутбуки, интерактивные доски и панели, оборудование для презентаций, интерактивная студия, фото- и видеоаппаратура для создания онлайн-вебинаров.

Центр создан на базе академии последипломного образования и Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ). К концу 2024 года планируется, что курсы повышения квалификации пройдут около 7 тыс. педагогов.