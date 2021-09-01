Власти австралийского штата Квинсленд запретили использование пластиковой посуды

СИДНЕЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Администрация австралийского штата Квинсленд запретила производство, продажу и использование пластиковой одноразовой посуды и столовых приборов на территории региона. Сообщение о вступлении в силу соответствующего решения властей было опубликовано в среду в Twitter премьер-министра штата Анастасии Палащук.

"С сегодняшнего дня в Квинсленде запрещены одноразовые изделия из пластмассы, в том числе одноразовые пластиковые соломинки, мешалки, столовые приборы и миски, а также одноразовые контейнеры для еды навынос и чашки из вспененного полистирола", - указала глава правительства штата.

Теперь жителям региона, помимо целлофановых пакетов для упаковки пищевых продуктов (например, овощей и фруктов), нельзя будет использовать посуду и приборы из таких материалов, как полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид и этиленвинилацетат. Как ожидается, это позволит снизить общий объем пластикового мусора в штате как минимум на 20%, и в будущем власти планируют расширить список одноразовых предметов, использование которых будет запрещено.

В марте текущего года аналогичный запрет вступил в силу в еще одном австралийском штате - Южной Австралии. Федеральное правительство страны также объявило о планах поэтапного отказа от использования одноразовых изделий пластмассы до конца 2025 года.

По данным австралийского бюро статистики, ежегодно страна производит порядка 2,5 млн тонн пластиковых отходов, однако не более 9% этого объема (227 тыс. тонн) было переработано.