Ростех до конца года поставит регионам 1,6 млн доз вакцины от кори, краснухи и паротита

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Нацимбио" Ростеха завершил первый этап поставок в регионы РФ детской комбинированной вакцины от кори, краснухи и паротита, до конца года поставит более 1,6 млн доз вакцины, сообщил Ростех.

"С 23 июня по 1 сентября в 84 российских региона было передано 322 тыс. доз живой культуральной вакцины против кори, краснухи и паротита. На втором этапе, до 20 декабря, будет поставлено еще свыше 1,3 млн доз", - сообщил гендиректор "Нацимбио" Андрей Загорский, чьи слова приводятся в сообщении.

В состав новой вакцины входят компоненты, произведенные по технологии полного цикла в России, она впервые стала доступна для иммунизации детей в рамках национального календаря профилактических прививок, отмечает Ростех.

Новая вакцина предназначена для иммунизации детей в возрасте от 12 месяцев до 6 лет.

Препарат зарегистрирован Минздравом России в 2019 году и выпускается на предприятии холдинга "Нацимбио" - НПО "Микроген".

С 2010 по 2019 год вакцинация позволила снизить заболеваемость паротитом в России на 49,3%, отмечается в сообщении. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила статус России как страны, победившей краснуху. Благодаря вакцинации в 2020 году заболеваемость корью по сравнению с 2019 годом снизилась более чем втрое, подчеркивает Ростех.