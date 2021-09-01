Лавров: производство "Спутника V" в Узбекистане поможет борьбе с ковидом в республике

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Запуск совместного производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Узбекистане позитивно повлияет на эпидемическую ситуацию в республике. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для специального выпуска журнала "Бюджет" к 30-летию независимости Республики Узбекистан.

Глава МИД РФ указал, что двусторонние связи в области здравоохранения, образования и культуры набирают обороты. "Особо отмечу наше конструктивное взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией, включая ускоренную регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Узбекистане. В рамках действующей договоренности в республику уже направлено более 200 тыс. двухкомпонентных доз вакцины. Важным этапом стал запуск в августе этого года совместного производства вакцины на узбекистанской территории, - отметил Лавров. - Уверен, что это позитивно повлияет на эпидемиологическую обстановку в стране".

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Узбекистане с 3 января 2020 года по 31 августа нынешнего года зарегистрировано 156 394 случая заражения коронавирусом, 1 082 человека умерли.