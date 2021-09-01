Более 12% студентов и 45% сотрудников российских вузов привились от коронавируса

"В Москве это уже порог 60% перешагнули, я имею в виду, если брать по сотрудникам университетов. В целом по России там, по-моему, чуть больше 45%. Что касается студентов, то, конечно, здесь ситуация несколько иная, эта ситуация обусловлена тем, что у нас были каникулы, часть студентов уже не студенты - выпустились в начале учебного года, кто-то поступил сейчас, поэтому в целом если по России брать - там больше 12%", - сообщил Фальков.

По его словам, 98% вузов РФ начали учебный год вовремя, 1 сентября.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило рекомендации подведомственным вузам, в которых посчитало целесообразным перевести не прошедших вакцинацию от коронавируса студентов на удаленное обучение. В министерстве также посчитали целесообразным требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения. Позднее Фальков призвал вузы обеспечить равные права привившимся и не вакцинированным от COVID-19 студентам.