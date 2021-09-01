Путин посоветовал школьникам не доверять информационному мусору

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предупредил школьников о большом количестве информационного мусора в современном мире и призвал полагаться на проверенные знания.

"Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: Интернет, Рунет - там чего только нет, туда залезешь, там можно вроде бы узнать все - от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов", - сказал глава государства на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" по случаю Дня знаний.

"Но есть проблема. И проблема заключается в качестве этой информации. Очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции", - констатировал Путин. По его мнению, такой информации "верить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых".