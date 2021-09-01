На марафоне "Новое знание" выступят эксперты проектов АНО "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Эксперты и участники проектов платформы "Россия - страна возможностей" проведут лекции в рамках второго просветительского марафона "Новое знание", который проходит с 1 по 3 сентября. Об этом сообщила в среду пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Участники и эксперты наших проектов готовы делиться своими знаниями и лайфхаками со школьниками и студентами, обмениваться опытом. Здорово, что марафон "Новое Знание" стал такой площадкой. И отрадно, что наши участники принимают в марафоне активное участие", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

В пресс-службе уточнили, что в течение марафона пройдут десятки мастер-классов от участников клуба "Эльбрус", объединяющего победителей и финалистов конкурса управленцев "Лидеры России".

"Лекции будут посвящены патриотическому воспитанию, профориентации, финансовой грамотности и лидерству. Так, мастер-класс "Боевая слава" позволяет привлечь молодежь к воссозданию и цифровизации историй участников Великой Отечественной войны по фронтовым письмам. Участники смогут воссоздать фронтовую историю своей семьи по фотографиям, письмам, воспоминаниям, отыскать документы в рассекреченных онлайн-архивах Министерства обороны РФ, сохранить память о своих родственниках на много лет", - отмечается в сообщении.

Также участники проекта "Лидеры России" проведут мастер-класс "Моя родная школа", в рамках которого выступят с лекциями в школах, где учились, и помогут участникам определиться с их будущей профессией. "Свои лекции также проведут победители и эксперты профессионального конкурса "Учитель будущего". Всего предусмотрено 20 онлайн- и 6 офлайн-лекций в разных регионах России", - уточнили в пресс-службе.

О марафоне

Второй федеральный просветительский марафон "Новое знание", приуроченный ко Дню знаний, проходит в России с 1 по 3 сентября. Организатором выступает российское общество "Знание". На марафоне выступят более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Первый марафон "Новое Знание" прошел в мае. Мероприятия марафона набрали свыше 70 млн просмотров в интернете.