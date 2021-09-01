Папа Римский подтвердил намерение участвовать в климатической конференции в Глазго

РИМ, 1 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск сообщил, что намерен посетить 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго (Шотландия). Об этом он сообщил в транслировавшемся в среду интервью испанской радиостанции Cope.

"Программа предусматривает, что я поеду. Все зависит от того, как я себя буду чувствовать в тот момент. На самом деле моя речь уже готовится", - отметил понтифик.

В ноябре в Глазго запланирована международная конференция по климату, в ее подготовке участвует председательствующая в Группе двадцати Италия. Ранее шотландская газета Glasgow Times со ссылкой на заявление официального представителя Конференции католических епископов Шотландии сообщала, что глава Римско-католической церкви посетит конференцию по климату, если ему будет позволять здоровье.

Ранее было объявлено, что в Ватикане в начале октября пройдет подготовительное мероприятие, инициатором которого выступило посольство Великобритании при Святом престоле. Отмечалось, что на него планируется пригласить религиозных лидеров и представителей религиозных общин. Папа Римский также должен принять в нем участие.