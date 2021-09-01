Лавров рассказал, что до сих пор ценит дружбу со своими одноклассниками

ДЕРЕВНЯ РАЗДОРЫ /Московская область/, 1 сентября. / ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в День знаний рассказал, что очень ценит сложившуюся в школе дружбу со многими одноклассниками и пожелал учащимся равняться в жизни на достойные примеры.

"В целом, школа - это целый этап в жизни каждого человека. Здесь не только получают знания, но и учатся преодолевать сложности. Ну и самое главное, наверное, здесь обретают друзей на всю жизнь. Я, по крайней мере, очень ценю свои школьные отношения с огромным количеством людей из того класса, который я оканчивал, и из других школ, с которыми мы совместные спортивные и прочие мероприятия осуществляли", - сказал министр, выступая на торжественной линейке в честь начала учебного года в подмосковной гимназии имени Е. М. Примакова.

На мероприятии также присутствовали вернувшиеся из Токио спортсмены олимпийской сборной России. "Они в очень непростых условиях прославили нашу родину в очередной раз, принесли ей отличные результаты на Олимпийских играх, - отметил Лавров. - Понятно, что эти результаты даром не даются, требуется напряженная работа. И этот пример должен и вас вдохновлять на вложение своих усилий с целью достижения результатов, которые будут вам нужны в этой жизни".

Другим примером глава российского МИД назвал советского и российского политического деятеля Евгения Примакова, чье имя носит гимназия. "Это великий государственный деятель, который оставил после себя и научные концепции, до сих пор остающиеся верными и помогающими нам в работе, оставил после себя и огромное количество друзей и последователей. Он тоже постоянно напряженно работал, для того чтобы достигать результатов и в качестве председателя парламента, еще тогда СССР, и в качестве председателя правительства, в качестве руководителя разведки, министра иностранных дел. В общем, есть, на кого равняться", - резюмировал он.

Торжественная линейка прошла на новом спортивном стадионе на территории гимназии, который открылся в среду. В мероприятии, помимо Лаврова, приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и российские спортсмены: гимнастки Дина и Арина Аверины, Маргарита Мамун, дзюдоист Тамерлан Башаев, гимнастка Алиса Тищенко, синхронистка Мария Киселева и конькобежец Иван Скобрев.