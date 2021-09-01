Путин: нельзя позволять болтунам говорить, что можно было сдать Ленинград немцам

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Позволять "каким-нибудь болтунам" заявлять, что СССР не надо было бороться за Ленинград в годы Великой Отечественной войны, нельзя. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан".

Путин отметил, что победа советского народа против нацизма - "это одно из очень ярких, значимых событий всего XX века, если бы этой победы не состоялось, то мир был бы совершенно другим, и судьба русского и других народов была бы абсолютно другой", нежели судьба западно-европейских народов, порабощенных нацистской Германией.

"Те народы они воспринимали более или менее как свои генетически и рассчитывали, что с ними можно сосуществовать. А с русским народом - нет, русский народ подлежал ликвидации, уничтожению. Мы никогда не должны забывать об этом, и никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить: зачем было бороться за Ленинград, можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было, тех, кто говорит об этом сегодня таким образом", - заявил Путин.