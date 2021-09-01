Путин считает, что мог бы быть экспертом по вопросам права, экономики и политики

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которую он провел в честь Дня знаний во время своей поездки на Дальний Восток, заявил, что мог бы быть экспертом в области юриспруденции, экономики и политики.

"У нас формально называется "урок" сегодня. Если бы это был настоящий урок, то тогда я должен был [бы] избрать тему", - сказал глава государства, открывая встречу с учащимися.

Он напомнил, что имеет юридическое образование. "Это базовое образование. Я учился в университете пять лет. У нас был очень хороший педагогический и профессорско-преподавательский состав. Можно только гордиться теми людьми, которые нам преподавали. В этом смысле я в той или иной степени могу считать себя специалистом. Защищался все-таки", - сказал президент.

Также Путин отметил, что может считаться экспертом и в области экономики, которой он "занимается практически каждый день", защитил работу на тему "Воспроизводство минерально-сырьевой базы". "Это чрезвычайно важная вещь для нашей экономики. Здесь я в целом тоже могу считать себя экспертом и специалистом", - сказал президент.

По его словам, по вопросам политики он мог бы "говорить так, чтобы, как говорится, от зубов отскакивало". "Ночью разбуди - я вам все расскажу и в сфере внутренней, и внешней политики. Можно было бы и на эту тему поговорить. Но я в качестве темы [встречи] избрал историю. В этом смысле и в этой области я не считаю себя специалистом, экспертом. И поэтому у нас с вами будет не урок, а беседа", - пояснил Путин.

Выбор такой темы он объяснил тем, что эта область знаний очень интересная, охватывающая все прочие. "По сути, история является стержнем, фундаментом всех гуманитарных знаний. Это и литература, это музыка, это философия, естествознание и так далее. И все это чрезвычайно важно не только потому, что интересно посмотреть, что и как было раньше. Это важно для того, чтобы понять, в каких условиях мы живем сегодня, что нас ожидает дальше", - подытожил глава государства.