Путин считает, что для понимания процессов климата нужно учитывать изменения на планете

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Изменения, происходящие в недрах Земли и вне ее, даже в масштабах Галактики, необходимо учитывать для понимания происходящих климатических процессов. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан".

Путин отметил, что на Земле "многократно в глубине веков происходили серьезные катастрофы, когда погибало почти все живое на планете, и не только динозавры, про которых мы постоянно говорим". "Десятки, сотни миллионов лет назад происходили события, которые приводили к почти полному вымиранию всего живого, <…> под 70% всего живого погибало", - добавил он.

Путин назвал несколько причин, на которые ориентируются ученые, среди них "и возможные вспышки сверхновых звезд близко к Земле, извержения вулканов, которые создавали какое-то подобие ядерной зимы, падение метеоритов величиной до 10 км".

"Это все история, история нашей планеты. И чтобы понять, насколько антропогенные выбросы сегодняшнего дня влияют на реальные изменения, нужно учитывать все эти факторы, а не только считать, что происходит у нас. Надо смотреть, и что в Галактике происходит, в ближайшем космосе, в недрах Земли", - сказал Путин.