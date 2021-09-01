Путин заявил, что широко использовать в России ГМО-продукты пока рано

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Широкое использование в Росси генно-модифицированных (ГМО) продуктов, как в Америке, по мнению специалистов, пока преждевременно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками, которую он провел по случаю Дня знаний во время своей поездки на Дальний Восток.

"У нас действительно есть закон, который ограничивает использование генно-модифицированной продукции для того, чтобы она [не] попадала на стол к человеку. Но нет ограничений для работы по этому направлению в научных целях", - отметил глава государства.

"Вопрос использования генно-модифицированных продуктов действительно очень сложный, и, как считают специалисты, он все-таки не готов пока к тому, чтобы широко использовать это так, как делают это, допустим, в Северной Америке, где выращивают бобовые, сою и кукурузу в огромных количествах, потом используют в корм скоту, потом это мясо попадает в продажу также, как и сами продукты", - добавил глава государства.