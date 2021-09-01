Путин считает, что онлайн-образование не способствует развитию навыка работы в коллективе

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Умение работать в коллективе невозможно развивать при обучении исключительно в онлайн-формате. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан".

"У нас очень много сегодня идет разговоров по поводу того, какое должно быть образование. Оно должно реализовываться онлайн или это должно быть офлайн, напрямую, в прямом контакте", - сказал глава государства. "Конечно, современные способы подачи, передачи должны быть использованы, без всякого сомнения. Но есть некоторые обстоятельства. Вот в чем они заключаются. Это не мое мнение, это мнение подавляющего большинства экспертов. Эффективность работы человека, один из критериев эффективности работы - это работать в коллективе", - отметил Путин. "Как же вы научитесь работать в коллективе, если вы будете онлайн заниматься? Невозможно. Значит, уже один из важнейших критериев успеха, который должен человека сопровождать, он будет утрачен", - пояснил он.

Президент добавил, что Россия будет стремиться сочетать оба формата обучения, "используя современные способы подачи материала".

Путин отметил важность роли учителя в образовательном процессе. "Потому что важно не просто передавать знания, <...> разумеется, важнее ничего не бывает, наверное. Но важно еще, как это сделать <...> Роль педагога как раз заключается в том, что все знания, навыки, которые человек приобретает, использовались не только на благо его самого, но и на благо других людей, всего общества, всего человечества", - подчеркнул президент.