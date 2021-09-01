Путин считает, что молодежь является двигателем прорывных проектов

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Именно молодые люди во все времена были и остаются двигателями ключевых проектов развития, заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которую он провел в честь Дня знаний во время своей поездки на Дальний Восток.

"Очень много всегда на интересных, переломных моментах, либо в судьбоносных проектах принимают участие молодые люди. Так и сегодня происходит", - сказал глава государства.

Он отметил, что Россия начинает работать над так называемым Восточным полигоном железных дорог. "Это новая жизнь и возрождение БАМа, Транссиба. Кто строил? Как я говорил - молодые люди. Вот Крымский мост - тоже достаточно молодые люди делали это. Много других направлений в науке, в той же оборонке", - перечислил президент сферы, в которых занята молодежь.

Он также поделился впечатлениями от встречи с коллективом разработчиков новейших отечественных систем вооружения. "Честно, я так удивился, говорю: "Откуда вы взялись?" Совсем молодые люди! Целой группой пришли после вуза в научно-исследовательское учреждение и создали один из новейших, [он] до сих пор не имеет аналогов, ракетных комплексов в мире для защиты интересов страны", - отметил Путин.

Он также напомнил, что когда писал статью о единстве русских и украинцев, "не случайно сказал о том, что малороссы, великороссы, белороссы осваивали эти территории". "Выходцев с той территории, которая сегодня Украиной называется, очень много. Они вместе со всем народом шли вперед и осваивали эти колоссальные территории не для себя, а для будущего страны, нашей общей страны, для нашего общего будущего. Мы все это должны знать и с уважением относиться к тем людям, которые это делали", - подчеркнул российский лидер.

При этом Путин призвал молодых ребят, зная все это, не ограничивать себя в том, чтобы мечтать и добиваться тех целей, которые они перед собой ставят. "И у вас точно все это получится", - заверил президент.