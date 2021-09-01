Коэффициент распространения ковида в России опустился до 0,94

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду опустился до 0,94. В Москве показатель снизился до 0,86, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Индикатор по-прежнему превышает единицу в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - Самарской области, где он немного вырос и составил 1,02.

В Воронежской и Ростовской областях коэффициент равен 1, в Иркутской области - 0,99, в Красноярском крае, Московской, Нижегородской и Свердловской областях - 0,98. В Санкт-Петербурге показатель продолжил снижение и составил 0,67, что стало минимумом с 26 августа.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.