В школе в Краснодаре для нумерации классов использовали буквы от А до Я

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Буквы от А до Я использованы для нумерации классов в школе номер 94 в Краснодаре. Такая нумерация обусловлена тем, что в этом году в школе открылся новый корпус, всего за парты в этом году сели 840 первоклассников, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В 94-й школе Краснодара 1 сентября открылся третий корпус. Он располагается по ул. Изобильной, 2. Благодаря строительству нового здания, за парты школы сели 840 первоклассников. Обучение во всех трех учебных корпусах организовано в 28 первых классах. Использованы буквы от А до Я", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в нумерации не использованы буквы Ь, Ъ, Й, Ё, Щ. Также, по информации пресс-службы,открытие новой большой школы позволило увеличить количество мест образовательного учреждения на 1100 мест в смену. Сюда приняли детей из близлежащих жилых комплексов. Также у школы работают еще два учебных корпуса, расположенные по ул. Тепличной, 11.

"Площади всех школьных зданий позволяют организовать учебный процесс для первых классов по всем стандартам", - отметили в пресс-службе.

По информации администрации города, в этом году за парты в Краснодаре сядут 21,2 тыс. первоклассников. Всего школы города примут 174 472 учеников. В линейках 1 сентября примут участие 43 157 учеников первых, девятых и одиннадцатых классов.

В 2022 году в Краснодаре введут в эксплуатацию пять новых школ. А до конца 2021 года в столице Кубани начнется строительство еще семи образовательных учреждений, их общая вместимость - 8 600 мест.