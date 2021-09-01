Путин назвал интересной идеей предложение школьника по улучшению учебников истории

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею школьника усовершенствовать учебники истории, чтобы ученикам было понятнее, почему и как происходили те или иные события.

На встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" к главе государства обратился Никанор Толстых из Воркуты, который предложил снабдить учебники истории QR-кодами, чтобы при его сканировании можно было "встретиться" с героями прошлых лет, которые сами расскажут о себе и своей эпохе. "Идея очень интересная, чтобы на экране появлялся тот или иной исторический персонаж, рассказывал о себе, о том, что и как происходит, было бы понятнее, как люди жили, чем они жили", - одобрил идею Путин. По его словам, "это здорово". "Конечно, надо бы это реализовать, мысль замечательная", - полагает он.

"История это не просто набор цифр, имен и перечисления событий. Нужно знать об этом, без этого вроде как никуда, но все-таки это не главное", - считает президент. Он привел мнение математиков о том, что "высшая математика - это не счет - шесть на ум пошло, семь с ума сошло, - высшая математика - это образное мышление". На взгляд главы государства, точно также и в истории. "Набор цифр, имен, дат, событий очень важен, но когда "выходит" какой-то государь и рассказывает что-то, важно понять, каковы были условия, в которых люди жили, на основании чего принимались те или иные решения, чем люди руководствовались, принимая решения, и к чему это привело, каков результат", - отметил Путин. Он уверен, что в таком случае "события прошлого будут помогать реально, объективно оценивать то, что происходит сегодня, будут помогать принимать правильные решения для того, чтобы в будущем все сложилось должным образом". "Если все это совместить, это серьезная работа, серьезный анализ того, что происходило", - добавил Путин.

Петр Первый и Полтава

Для примера президент привел Петра Первого. "Что Петр Первый с войной учинил, чего он со шведам семь лет воевал и вообще битва под Полтавой... Вы представляете себе, где Полтава? Где Швеция, а где Полтава? А решающая битва между армиями Петра Первого и Карла XII состоялась под Полтавой - извините, не фига себе, что они все делали под этой Полтавой?" - сказал глава государства. По его словам, "это все имеет значение, это позволит использовать все эти знания прошлого для лучшего понимания сегодняшнего дня и принятия решений, которые повлияют на будущее".

"Это называлось не семилетняя война, а просто Северная война", - поправил президента Толстых и коротко перечислил основные вехи той войны. "Да, это Северная война, конечно, спасибо за поправочку", - поблагодарил Путин. "Первый раз проиграли под Нарвой, а выиграли уже в конце концов под Полтавой, но все равно возникает вопрос, как они под Полтавой оказались?" - заметил глава государства. На его взгляд, "там очень важное взаимодействие между различными государствами, между Карлом Сильным, который возглавлял Саксонско-Польское государство, между Россией и Швецией". "Швеция была не только морской державой, это вообще была мировая супердержава, а Полтава находилась не так уж и далеко от ее государственных границ, это любопытное дело", - заметил президент.