Минобразования Латвии не намерено отказываться от перевода школ на латышский язык

РИГА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце заявила, что не намерена отклоняться от курса на перевод всего школьного образования на латышский язык.

"Я ни при каких условиях не намерена отклоняться от курса, взятого на обучение на государственном языке, - сказала она в эфире LR4. - Плавно будем это делать. Выявляя трудности, которые мешают этому процессу".

Муйжниеце добавила, что не видит поводов для разговоров о том, что образовательная реформа проводится поспешно.

"И я не соглашусь с оценкой, что это происходит очень резко, - все же уже 30 лет мы снова живем в Латвийской Республике, и уже 30 лет латышский является государственным языком, который нужно использовать и уважать, - заявила она. - Если до этого мы, как государство, были более уступчивыми по отношению к усилению позиций госязыка, то сейчас понимаем, что эти шаги должны стать шире, чтобы его [язык] не потерять".

В Латвии в 2019 году началась реализация реформы, по итогам которой к 1 сентября 2021 г. школы нацменьшинств переходят на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык и русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей".

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.