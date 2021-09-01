Путин заявил, что Россия будет поддерживать исследования в сфере генной инженерии

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Создавать искусственные барьеры развитию генной инженерии бессмысленно, Россия будет поддерживать исследования в этой области, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками, которую он провел в среду по случаю Дня знаний во время своей поездки на Дальний Восток.

"С помощью генной инженерии можно, в принципе, формировать качество будущих биологических объектов. Это очень ответственная вещь. Последствия, если человечество пойдет по этому пути, трудно предсказуемы, надо это иметь в виду. Есть соображения научного характера и морального. [Это] очень важный вопрос", - подчеркнул глава государства.

"Но то, что развитие так или иначе будет идти, это совершенно очевидно. И создавать искусственные барьеры бессмысленно", - уверен он.

Президент привел в пример изобретение пороха и ядерной энергии, которые в итоге стали достоянием всего человечества. "Человечество должно выработать общие критерии работы по данному направлению, принять решение и добиться того, что эти решения будут взвешенными, научно обоснованными и будут исполняться", - сказал Путин.

"Ничего интереснее, наверное, нет, чем это на сегодняшний день. Так что мы эти исследования, без всяких сомнений, будем поддерживать", - заключил он.

Встреча президента со школьниками прошла в рамках марафона "Новое Знание".