Новосибирские власти планируют удвоить темпы строительства школ в регионе в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют двукратно увеличить темпы строительства школ в регионе в 2022 году по сравнению с текущим годом. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Рост числа учащихся школ в Новосибирской области существенно опережает темпы ввода новых общеобразовательных организаций, наиболее острой остается проблема второй смены - в 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работали в двухсменном режиме. Всего у региона есть потребность в строительстве еще как минимум 15 объектов проектной мощностью не менее 15 тыс. мест до конца 2024 года.

"Что касается проблемы школьных мест - всем понятно, что и сегодняшнего объема строительства школ не хватает на то, чтобы закрыть дефицит мест в быстрорастущих микрорайонах. Для решения этой остросоциальной проблемы темпы надо увеличить двукратно. Правительство Новосибирской области старается участвовать во всех профильных программах, привлекать ресурсы федерального бюджета. В этом году мы активно стартуем в новой программе, которую реализует правительство РФ совместно со Внешэкономбанком. Это программа строительства школ на условиях концессии. Таким образом, на территории Новосибирской области будут реализовываться сразу две федеральные программы: строительство по госзаказу в рамках нацпроекта, и вторая - строительство совместно с ВЭБ. Это позволит нам уже в следующем году вдвое увеличить число вводимых школ по сравнению с нынешними темпами", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Как сообщал ТАСС ранее министр образования региона Сергей Федорчук, в 2021 году в школах и детсадах Новосибирской области появятся более 5 тыс. мест. Всего в регионе в этом году планируется ввести в эксплуатацию 11 детских садов и четыре школы. В течение сентября в регионе планируется заключить концессионное соглашение на строительство шести школ на 5,7 тыс. мест за два года по модели ГЧП с участием госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Договоренность о строительстве объектов была достигнута правительством региона в начале лета в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В 2019 году Травников заявлял, что области требуется дополнительное финансирование на строительство школ по нацпроекту "Образование". По его словам, дефицит мест в школах составлял тогда около 5 тыс. мест.