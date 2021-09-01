На образовательный кластер Физтех-лицея имени Капицы направят более 1 млрд рублей

ДОЛГОПРУДНЫЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на встрече с учениками, что на создание современного физико-математического кластера на базе Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном направят за три года более 1 млрд рублей.

"Именно на базе Физтех-лицея по поручению президента РФ Владимира Путина будет создан новый кластер физико-математического профиля, он станет работать по модели сочинского образовательного центра "Сириус". Мы с губернатором [Подмосковья Андреем Воробьевым] и с директором [лицея Мариной Машковой] обсуждали как раз все перспективы этого развития. На эти цели из федерального бюджета будут направлены серьезные деньги - в течение трех лет более 1 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Ранее в среду он осмотрел строящийся корпус и учебные классы лицея.

О Физтех-лицее

Мишустин отметил, что Россия всегда славилась талантливыми учеными. "Мы знаем очень много таких ученых отсюда, из Физтеха, выпускников, учеников, преподавателей, тех, кто работает в Московском физико-техническом институте (МФТИ)", - добавил премьер.

Он отметил, что с радостью посетил образовательное учреждение. "В этих стенах закладывается основа вашей будущей успешной карьеры, лицей сохраняет свои традиции и уверенно следует за новыми тенденциями. Вы из года в год подтверждаете высочайший уровень образования", - продолжил глава кабмина, обращаясь к участникам встречи.

Он пожелал ребятам смелости и изобретательности в учебе. "[Желаю], чтобы вы реализовали свой творческий потенциал. Вы получаете знания, чтобы поменять мир к лучшему и сделать нашу страну сильной, благополучной", - заключил Мишустин.