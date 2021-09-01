Путин рассказал на марафоне "Новое Знание" о своем понимании настоящей дружбы

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Настоящая дружба предполагает не просто уважение к человеку, а готовность признать его превосходство в определенной сфере, а также пожертвовать чем-либо для него. Такое мнение высказал в среду президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со школьниками по случаю Дня знаний. Встреча главы государства с учащимися прошла в рамках марафона "Новое Знание".

"Мне думается, что о настоящей дружбе можно говорить тогда, когда мы не просто уважаем другого человека, а мы признаем, что он в чем-то лучше нас - умнее, опытнее, смелее, еще что-то", - назвал он первый фактор, отвечая на вопрос одной из участниц встречи.

Вторая важная составляющая настоящей дружбы, как считает Путин, это готовность не просто поддержать кого-то, а "сделать все, чтобы у человека было все хорошо, чтобы он развивался, чтобы шел вперед". "При определенных обстоятельствах [мы] готовы даже на определенные жертвы в отношении человека, которого мы считаем своим другом, а он считает другом нас", - пояснил президент.