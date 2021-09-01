{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин согласился с предложением ввести дополнительный к школьному курс истории

Школьница из Владивостока на встрече в рамках марафона "Новое Знание" предложила ввести курс, который будет включать в себя ознакомление детей с архивами и историческими источниками

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с предложением ввести дополнительный курс истории помимо школьной программы, который будет включать в себя ознакомление детей с архивами и историческими источниками. В ходе встречи президента со школьниками в рамках марафона "Новое Знание" София Соколова из Владивостока предложила ввести дополнительный курс истории, который будет включать в себя ознакомление детей с архивами, историческими источниками, а самых активных учащихся - поощрять поездками в исторические и археологические лагеря и на конференции.

"Конечно. Мне и отвечать нечего - согласен полностью, надо это сделать обязательно. Коллегам скажу, чтобы они это попробовали все совместить и связать в одно. Хорошая идея, спасибо", - ответил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Британский медиарегулятор вынес решение в пользу журналиста, обвинившего Маркл во лжи
Ofcom сообщил, что телеканал ITV не нарушил вещательный кодекс Великобритании
Читать полностью