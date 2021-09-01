Путин согласился с предложением ввести дополнительный к школьному курс истории

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с предложением ввести дополнительный курс истории помимо школьной программы, который будет включать в себя ознакомление детей с архивами и историческими источниками. В ходе встречи президента со школьниками в рамках марафона "Новое Знание" София Соколова из Владивостока предложила ввести дополнительный курс истории, который будет включать в себя ознакомление детей с архивами, историческими источниками, а самых активных учащихся - поощрять поездками в исторические и археологические лагеря и на конференции.

"Конечно. Мне и отвечать нечего - согласен полностью, надо это сделать обязательно. Коллегам скажу, чтобы они это попробовали все совместить и связать в одно. Хорошая идея, спасибо", - ответил Путин.