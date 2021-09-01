Мишустин считает в целом сильным среднее образование по всей России

ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Уровень среднего образования в целом по России является достаточно высоким, но главное, чтобы у способных детей была возможность продолжать учебу. Такое мнение высказал в среду премьер-министр Михаил Мишустин во время общения с учащимися Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном.

"Мне кажется, что вообще среднее образование по всей стране у нас достаточно сильное", - сказал Мишустин, отметив, что сам он учился в Московской области.

Он при этом подчеркнул, что во всех регионах нужно также обеспечить доступ для дальнейшего образования тем, кто хорошо учится. "<...> Дело даже не в 100 баллах [по ЕГЭ], хотя это тоже подвиг - написать на 100 баллов математику, русский и тем более физику, но [в том, чтобы] ребята, которые способны учиться, у кого больше способностей, получали возможность продолжать свою учебу", - сказал глава кабмина.

Мишустин заметил, что "это сейчас и происходит" по модели образовательного центра "Сириус".